СМИ: в Йемене под авиаударами погибли 17 лидеров повстанцев
Вчера, 00:18Происшествия
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Накануне средства массовой информации Саудовской Аравии сообщили о возможном уничтожении брата главы повстанцев Йемена Абделя Малика Хуси и не менее 16 лидеров хуситских военизированных формирований.
Предположительно, боевики погибли в йеменском городе Ходейда. Об этом 13 июня пишет газета «Известия».
Авиаудар коалиции был нанесен по одному из районов портового города Ходейда. Там в этот момент проходила встреча лидеров повстанцев. Сами военные комментариев по вопросу возможной гибели глав мятежников не дают.
В среду арабская коалиция, которой руководит Саудовская Аравия, и регулярные военные части Йемена начали масштабное наступление на районы контролируемые повстанцами. За несколько дней до этого хуситам было предложено оставить Ходейду, но те отказались. Сейчас арабской коалиции удалось захватить область южнее этого прибрежного города.
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