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В Уфе работникам задолжали зарплату на 4,5 миллиона рублей
Сюжеты:
Болеем за нашихАнтикоррупцияВласть без цензуры
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
Dengi12
В Уфе работникам задолжали зарплату на 4,5 миллиона рублей
Сегодня, 17:05ПроисшествияЗлата Зукович
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