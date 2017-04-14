В Уфе работникам задолжали зарплату на 4,5 миллиона рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело.

С августа 2016 года по апрель 2017 года перед работниками ООО «АвтоГазЦентр» образовалась задолженность по зарплате в сумме почти 4,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

Предприятие имело на счету более 277 миллионов рублей, однако 257 миллионов были направлены на расчеты с контрагентами, а 79 сотрудников «АвтоГазЦентра» оставались без зарплаты более полугода.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица из руководящего состава, которые причастны к совершению преступления.

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