В Башкирии при пожаре эвакуировали 43 человека, есть пострадавшие - видео

Пятеро надышались продуктами горения.

12 июня в 23:42 в дежурно-диспетчерскую службу поступила информация о пожаре на улице Худайбердина в Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Пожар в Стерлитамаке, эвакуировано 43 человека Видео

Горела квартира на втором этаже пятиэтажки. По лестницам эвакуировали 43 человек, среди которых семеро детей. Имеются пострадавшие: пять человек, в том числе ребенок.

По предварительным данным, пострадали пять человек – четверо взрослых и один трехлетний ребенок, находившийся в квартире, где произошел пожар, - сообщил телеканал "Россия Башкортостан". - Также помощь врачей понадобилась нескольким соседям.

- Пятеро пострадавших живы, они надышались угарным газом, - сообщили в пресс-службе МЧС. - Пожар тушили 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

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