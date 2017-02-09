В Башкирии осудили водителя погрузчика за смерть 11-летнего мальчика

Мужчина вывалил на ребенка ковш снега, несовершеннолетний скончался на месте.

31-летний водитель погрузчика признан виновным за совершение преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Напомним, 9 февраля водитель, управлявший погрузчиком «Амкодор», убирал снег около детской площадки в поселке Тимашево, складируя его по своему усмотрению. Не убедившись в отсутствии людей в зоне работ, мужчина вывалил ковш снега прямо на 11-летнего мальчика, который находился на другой стороне насыпи. Мальчик скончался на месте от асфиксии.