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В Башкирии осудили водителя погрузчика за смерть 11-летнего мальчика
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
Sud
В Башкирии осудили водителя погрузчика за смерть 11-летнего мальчика
Сегодня, 16:39ПроисшествияЗлата Зукович
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