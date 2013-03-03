В Башкирии гражданин Узбекистана фиктивно прописал на даче 260 иностранцев

Он начал возводить одноэтажный дом, чтобы как-то оправдать свои действия.

В Иглинском районе Башкирии сотрудники прокуратуры, МВД и ФСБ в ходе проверки исполнения миграционного законодательства обнаружили удивительный факт: гражданин Узбекистана «прописал» на своем садовом участке 260 иностранных граждан, тем самым легализовав их пребывание на территории России.

- Было установлено, что Умаржон Абдурахманов на протяжении нескольких месяцев представлял в местный отдел полиции фиктивные документы о проживании мигрантов на его садовом участке, - сообщили в прокуратуре. -Таким образом, он легализовал пребывание на территории России 260 иностранных граждан, которые были поставлены на соответствующий учет. В действительности на садовом участке не было домов и других построек.

Чтобы как-то оправдать свои действия Абдурахманов начал строить на своем участке нежилое одноэтажное здание, сообщили в прокуратуре. Теперь ведется доследственная проверка, по итогам которой в отношении него будет возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранца по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

Материалы по теме