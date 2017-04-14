Туристам из Башкирии, пострадавшим на Бали, требуется помощь

Гузель Галлямова рассказала, что у ее мужа Радмира переломаны четыре ребра и разорвана селезенка. В местной больнице ему сделали операцию по удалению селезенки. Однако молодому человеку требуется дальнейшее лечение, денег, которые отправили друзья и родственники, не хватило.Только один день пребывания в больнице стоит 1,5 тысячи долларов.
14 июня в Уфе по адресу Жукова, дом №10 будет стоят мобильный центр переливания крови, где каждому пришедшему обещают по 400 рублей за сданную кровь. Все собранные средства будут перечислены на счёт пострадавшей в Индонезии молодой пары. Любой желающий оказать помощь молодой семье может отправить деньги на указанный банковский счет.
- Дорога каждая минута, для нас будет важна любая сумма, – сообщает в своём видеообращении Гузель Галлямова.
НОМЕР СЧЁТА КАРТЫ: 40817810306002086672 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: СБЕРБАНК РОССИИ
БИК: 048073601 КОРР.СЧЁТ: 30101810300000000601
ИНН: 7707083893 КПП: 027802001
ПОЛУЧАТЕЛЬ: РАДМИР РИМОВИЧ БАЙБУРИН