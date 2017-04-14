Туристам из Башкирии, пострадавшим на Бали, требуется помощь

9 июня молодожены из Башкирии Гузель Галлямова и Радмир Байбурин, которые проводили свой медовый месяц на Бали, попали в аварию. В результате ДТП молодая женщина получила незначительные ушибы, а ее муж попал в больницу, сообщает телеканал БСТ.

Гузель Галлямова рассказала, что у ее мужа Радмира переломаны четыре ребра и разорвана селезенка. В местной больнице ему сделали операцию по удалению селезенки. Однако молодому человеку требуется дальнейшее лечение, денег, которые отправили друзья и родственники, не хватило.Только один день пребывания в больнице стоит 1,5 тысячи долларов.

14 июня в Уфе по адресу Жукова, дом №10 будет стоят мобильный центр переливания крови, где каждому пришедшему обещают по 400 рублей за сданную кровь. Все собранные средства будут перечислены на счёт пострадавшей в Индонезии молодой пары. Любой желающий оказать помощь молодой семье может отправить деньги на указанный банковский счет.

- Дорога каждая минута, для нас будет важна любая сумма, – сообщает в своём видеообращении Гузель Галлямова.

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