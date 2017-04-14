Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Медиаланч
Интервью
Спецпроекты
Туристам из Башкирии, пострадавшим на Бали, требуется помощь
Сюжеты:
Болеем за нашихАнтикоррупцияВласть без цензуры
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
%d0%91%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9
Туристам из Башкирии, пострадавшим на Бали, требуется помощь
Сегодня, 11:24ПроисшествияАзат ГиззатуллинФото: телеканал БСТ
Читайте
также
Верховный суд Башкирии подтвердил бездействие мэрии Уфы в период снегопадов
Что вы знаете про уфимский спорт - 10 вопросов
В пещере Шульган-Таш обнаружены новые наскальные рисунки