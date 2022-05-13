В Уфе мужчина напал на полицейского с необычным оружием

В Уфе мужчина напал на полицейского с необычным оружием
В Уфе мужчина напал на полицейского с необычным оружием
Вчера, 09:21ПроисшествияАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
Мужчина в попытке избежать административного наказания напал на сотрудника полиции с оружием, изготовленным из подручных средств, сообщает телеграм-канал SHOT

В Уфе мужчина напал на полицейского с туалетным ёршиком. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Как сообщает телеграм-канал, задержанный мужчина решил, что сможет избежать ответственности за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии, обезвредив силовиков подручными средствами. Тогда 49-летний мужчина решил действовать — выскочил из уборной, вооружившись ёршиком, и и сиим нетривиальным оружием нанёс несколько ударов сотруднику полиции.

План не удался — «бойца с ёршиком» скрутили. Теперь наряду с административным правонарушением, мужчине грозит уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти.

Напомним, ранее полиции удалось установить личность так называемого «юрмашского голыша» — мужчина, будучи обнаженным, совершал энергичную пробежку по улицам села Русский Юрмаш в Башкирии. Примечательно, что на кадрах, снятых местными жителями, мужчина совершает свой моцион прямо перед зданием церкви, а также непрестанно вспоминает некую «симпатюльку».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы