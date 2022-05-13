Истёк кровью: раненый браконьерами лебедь в Башкирии погиб на глазах сородича

Истёк кровью: раненый браконьерами лебедь в Башкирии погиб на глазах сородича
Истёк кровью: раненый браконьерами лебедь в Башкирии погиб на глазах сородича
Вчера, 08:31ПроисшествияАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Найденный ранее в одном из сел Башкирии, раненный лебедь погиб от кровопотери, сообщают местные жители в соцсетях

Одного из лебедей, найденных местными жителями близ села Исянбетово не удалось спасти. Новость об этом появилась ранее в соцсетях.

Напомним, о находке местных жителей стало известно несколькими днями ранее. Тогда сообщалось, что у одной из птиц ранено крыло, а другая — ни на шаг не отходит от своего партнёра.

Сейчас сообщается, что птица умерла от потери крови. Это был самец, самка же, оставшись одна, вынашивает яйца. При этом, как отмечают местные жители, егери, раневшие птицу, пытаются уйти от уголовной ответственности.

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