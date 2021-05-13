В Башкирии утонул первый в этом году несовершеннолетний купальщик

По уточненным данным, ЧП произошло примерно в 14.00 сегодня. Погибший 16-летний подросток отправился на местный пляж вместе с двумя приятелями. Решив искупаться, подросток внезапно пропал под водой. Его друзья стали звать на помощь взрослых, но те не смогли достать мальчика со дна. Это удалось сделать только спасателям.