В Башкирии утонул первый в этом году несовершеннолетний купальщик

Сегодня, 13 мая, стало известно о гибели первого в этом году несовершеннолетнего купальщика в водоемах Башкирии. Подробности сообщили в уфимском управлении гражданской защиты.
По уточненным данным, ЧП произошло примерно в 14.00 сегодня. Погибший 16-летний подросток отправился на местный пляж вместе с двумя приятелями. Решив искупаться, подросток внезапно пропал под водой. Его друзья стали звать на помощь взрослых, но те не смогли достать мальчика со дна. Это удалось сделать только спасателям.
Спасатели предупреждают об опасности купания, несмотря на жаркую погоду, потому что вода в водоемах еще не нагрелась. Отметим также, что подросток утонул в водоеме как раз напротив знака «Купаться запрещено».