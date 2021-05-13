В Башкирии «КамАЗ» смял легковушку, трое в больнице

В Башкирии «КамАЗ» смял легковушку, трое в больнице
В Башкирии «КамАЗ» смял легковушку, трое в больнице
Сегодня, 12:40ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГИБДД по РБ
Серьезное ДТП произошло накануне, 12 мая, примерно в три часа ночи в Краснокамском районе Башкирии.

«КамАЗ» и ВАЗ-2112 столкнулись на дорожном участке между селом Николо-Березовка и переправой «Боярка». Подробности сообщил в своем телеграм-канале глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

За рулем «двенадцатой» была 49-летняя местная жительница, большегрузом управлял житель Нефтекамска.

«КамАЗ» практически смял всю переднюю часть легковушки. Автомобилистка получила переломы обеих ног и была госпитализирована вместе с двумя её пассажирами.

В целом за вчерашний день в Башкирии было зафиксировано 10 ДТП, в них получили травмы 12 человек. Во вреям проверок были задержаны 33 нетрезвых водителя, а в целом зарегистрировано 2250 нарушений ПДД.

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