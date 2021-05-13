8 – в Москве, 14 – в Казани: что известно о пострадавших от стрелка детях и взрослых

8 – в Москве, 14 – в Казани: что известно о пострадавших от стрелка детях и взрослых
8 – в Москве, 14 – в Казани: что известно о пострадавших от стрелка детях и взрослых
Сегодня, 15:55ПроисшествияТатьяна МайороваФото: inkazan.ru
Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировлаа информацию о транспортировке в Москву восьмерых пострадавших во время нападения 19 –летнего парня на казанскую гимназию №175 11 мая.

Восемь человек, включая пятерых детей и трех взрослых, состояние которых внушает наибольшую тревогу медикам, были доставлены спецбортом МЧС в Москву вчера. Сейчас они размещены в московских клиниках и получают необходимое лечение.

Остальные 14 школьников, получивших различные травмы при нападении на школу, госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу в Казани. Их состояние врачи характеризуют как стабильное.

Напомним, 11 мая 19-летний бывший ученик 175-й казанской гимназии ворвался в учебное заведение и начал стрелять в детей и взрослых. В итоге погибли десять человек (в том числе две учительницы и восемь подростков), а 22 человека получили ранения.

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