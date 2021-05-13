8 – в Москве, 14 – в Казани: что известно о пострадавших от стрелка детях и взрослых

Напомним, 11 мая 19-летний бывший ученик 175-й казанской гимназии ворвался в учебное заведение и начал стрелять в детей и взрослых. В итоге погибли десять человек (в том числе две учительницы и восемь подростков), а 22 человека получили ранения.