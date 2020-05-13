В Башкирии в ДТП погибли двое молодых мужчин

В республиканской госавтоинспекции сообщили, что на 44 километре автодороги Красный Холм - Николо-Березовка погиб 32-летний местный житель, находившийся за рулем автомобиля ГАЗ. По информации пресс-службы ГИБДД, ДТП произошло из-за того, что 24-летний житель Нефтекамска за рулём грузовой "Газели" столкнулся с ГАЗ. От удара ГАЗ вынесло на встречную полосу, где была Skoda Fabia. 26-летний водитель "Skoda" из Калтасинского района госпитализирован.