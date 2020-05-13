В Башкирии уже в четвертый раз свернули расследование дела об избиении в полиции

Юристы комитета передают, что расследование уголовного дела по факту насилия в отношении Алексея Галиуллина прекращено в четвертый раз. Сообщается, что мужчина обвиняет сотрудников полиции и Росгвардии в том, что те в феврале 2017 года нанесли ему многочисленные телесные повреждения за отказ пройти дактилоскопию. В следствии считают, что «доводы Галиуллина об умышленном надавливании сотрудником полиции в область его шеи не нашли своего подтверждения». Комитет против пыток намерен обжаловать это решение.

Напомним, расследование продолжается долгие годы. Его то возобновляют, то отменяют. В этот раз следствие свернуло дело в четвертый раз. До этого следователь прекращал дело в марте 2019 года, с которым правозащитники ознакомились только через два месяца и снова посодействовали в возбуждении.

Алексей Галиуллин обратился в комитет после 22 февраля 2017 года, когда он отдыхал в одной из саун в Бирске. В тот день у него возник конфликт с рабочими саунами. Когда приехала полиция и Росгвардия, его скрутили и повели в машину. Со слов Галиуллина во время задержания один из оперативников ударил его в спину, отчего мужчина упал и ударился головой об лед. В отделе полиции, рассказывает потерпевший, его повалили на пол, заломили руки за спину и надели наручники.