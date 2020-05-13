В Башкирии на месте пожара обнаружили тело 30-летнего мужчины

По информации МЧС по Башкирии, 13 мая произошел пожар в СНТ "Энергетик" в Нефтекамске. Возгорание началось, отмечают спасатели в первом часу ночи.

На месте происшествия было установлено, что огонь захватил дощатый дом размером 6х5 метров, локализовать возгорание удалось в 00:37, полностью пожар ликвидировали в 00:40.