Глава района Башкирии через неделю принес соболезнования семье погибшего 9-летнего

Руководитель администрации Гафурийского района, где пропал 9-летний Рустама Ишкулов написал на своей странице Вконтакте проникновенную речь. Он рассказал, что в поисках ребенка принимали участие множество людей.

Фанзиль Чингизов отметил, что ежедневно была надежда на то, что ребенок жив, а также вера в чудо, которое не произошло.

«Люди искали Рустама, бросив все свои дела, в будние и выходные дни. При этом проявили удивительную сплоченность и организованность. По первому зову откликнулись наши неравнодушные жители, главы сельских поселений, ветераны боевых действий, предприниматели, представители всех организаций и учреждений Гафурийского района, наши дорожники. На поиски были максимально брошены человеческие ресурсы, необходимая техника. Цель была одна – найти ребенка», – рассказал он, добавив, что ситуация показала сплоченность людей.

После этого Чингизов также выразил слова благодарности оперативникам и волонтерам, а после уже принес соболезнования родителям Рустама. «Еще раз приношу искренние соболезнования родителям, родным и близким мальчика. Дай Бог им сил пережить невосполнимую утрату», написал он.