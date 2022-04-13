В Стерлитамаке пассажир напал на таксиста с ножом

В Стерлитамаке пассажир напал на таксиста с ножом
В Стерлитамаке пассажир напал на таксиста с ножом
Вчера, 18:00ПроисшествияФото: pxfuel.com
В Стерлитамаке неадекватный мужчина напал на таксиста, который его подвозил.

Злоумышленник ножом порезал колеса машины за то, что шофер не подъехал на 10 метров ближе к дому. Об этом информирует «КП-Уфа».

Водитель с тремя пассажирами прибыл к зданию на улице Худайбердина. Однако из-за огромных луж и разбитой дороги таксист остановил авто где-то в 10 метрах от подъезда.

Пассажиров такой расклад не устроил. Один из них стал грубить шоферу. Таксист посоветовал ему вызвать другую машину. После этого пассажир накинулся на водителя. Далее мужчина достал нож и порезал колеса транспортного средства. После он попытался убежать.

Таксист догнал своего обидчика в соседнем дворе. Тот начал отмахиваться ножом. За неадекватного пассажира вступилась его спутница. Она обещала оплатить ущерб, сказав, что у ее знакомого больное сердце, и он только что выписался из больницы.

В итоге пара бросила таксисту 1000 рублей, и уехала на другой машине. Потерпевший обратился в полицию. Подозреваемого ищут. Видео конфликта выложили в сеть.

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