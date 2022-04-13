МЧС разослало жителям Башкирии штормовое предупреждение из-за непогоды

В целом по республике прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха в дневное время будет достигать до 22 градусов, в ночное время от 4 до 9. Ветер юго-восточный с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Отмечается, что при грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду.