МЧС разослало жителям Башкирии штормовое предупреждение из-за непогоды

МЧС разослало жителям Башкирии штормовое предупреждение из-за непогоды
МЧС разослало жителям Башкирии штормовое предупреждение из-за непогоды
Вчера, 16:10ПроисшествияАзамат НуховФото: 1MI
О неблагоприятных погодных условиях сообщает 13 апреля пресс-служба МЧС по РБ

На территории республики ожидаются неблагоприятные погодные условия. Местами пройдёт небольшие дожди, в дневное время ожидаются грозы. Об это сообщает пресс-служба МЧС республики.

В целом по республике прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха в дневное время будет достигать до 22 градусов, в ночное время от 4 до 9. Ветер юго-восточный с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Отмечается, что при грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду.

На дорогах автолюбителям стоит проявить внимательность — утром, а также в ночное время прогнозируется туман с видимостью 500-1000 метров.

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