В Башкирии водитель попал в аварию с 14-летней девочкой и бросил ее умирать
13 апреля, 12:15ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
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О ДТП в Кушнаренковском районе сообщили в региональной госавтоинспекции.
По данным ГИБДД, авария произошла на 10-м километре автодороги Шарипово-Первушино около шести утра.
На месте происшествия водителя ВАЗ-2106 не оказалось, а было обнаружено только тело 14-летнего ребенка. По предварительной версии, водитель опрокинулся на автомобиле, а после бросил его и девочку, скрывшись с места происшествия.
В настоящий момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия, которые помогут установить водителя автомобиля, обстоятельства происшествия выясняются. В ведомстве также обратились с просьбой о помощи к очевидцам аварии, в ГИБДД просят сообщить любую информацию о местонахождении водителя.
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