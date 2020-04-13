В Башкирии водитель попал в аварию с 14-летней девочкой и бросил ее умирать

По данным ГИБДД, авария произошла на 10-м километре автодороги Шарипово-Первушино около шести утра.

На месте происшествия водителя ВАЗ-2106 не оказалось, а было обнаружено только тело 14-летнего ребенка. По предварительной версии, водитель опрокинулся на автомобиле, а после бросил его и девочку, скрывшись с места происшествия.