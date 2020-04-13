В Башкирии мошенники рассылают сообщения о штрафе за нарушение самоизоляции

В Башкирии мошенники пытаются заработать на жителях, которые, якобы, нарушили режим самоизоляции. Как сообщили на сегодняшнем брифинге в связи с ситуацией по коронавирусу, люди получают смс-сообщения о нарушении режима карантина и о назначении штрафа. В сообщениях указывается номер мобильного номера, по которому необходимо перевести штраф в размере 4000 рублей. Мошенники также угрожают, что если штраф не будет оплачен в течение 24-х часов, то против человека будет возбуждено уголовное дело.