В Башкирии мошенники рассылают сообщения о штрафе за нарушение самоизоляции
На сегодняшнем брифинге в минздраве Башкирии попросили жителей региона не верить таким сообщениям и не пересылать деньги по указанным счетам.
В Башкирии мошенники пытаются заработать на жителях, которые, якобы, нарушили режим самоизоляции. Как сообщили на сегодняшнем брифинге в связи с ситуацией по коронавирусу, люди получают смс-сообщения о нарушении режима карантина и о назначении штрафа. В сообщениях указывается номер мобильного номера, по которому необходимо перевести штраф в размере 4000 рублей. Мошенники также угрожают, что если штраф не будет оплачен в течение 24-х часов, то против человека будет возбуждено уголовное дело.
В минздраве Башкирии отметили, что это действия мошенников.
- Совет только один – не верить таким рассылкам. Это расценивается как мошенничество и обращаться в полицию, - отметил представитель Роспотребнадзора Венер Изикаев.
Ранее власти сообщали, что мошенники предлагают продезинфицировать квартиры и скрываются под видом волонтеров.