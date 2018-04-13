В Уфе рабочего насмерть раздавило листом фанеры

Плотник ООО «Строительно-монтажное управление №9» на строящемся жилом доме по адресу Коммунистическая, 5 погиб в результате несчастного случая, сообщили в пресс-службе Гострудинспекции республики.

На мужчину с высоты 28 метров упал фанерный лист весом в 38 килограммов, вследствие чего плотник получил травмы несовместимые с жизнью.