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В Уфе ликвидируют просадку грунта на улице Рабкоров
Сюжеты:
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В Уфе ликвидируют просадку грунта на улице Рабкоров

Сегодня, 14:21ПроисшествияРустэм Башкирцев
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