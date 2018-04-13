В Уфе ликвидируют просадку грунта на улице Рабкоров

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Грунт просел еще вчера, 12 апреля.
На территории стройплощадки около дома №20 по улице Рабкоров провалился грунт и сейчас устраняются последствия, сообщили в пресс-службе администрации города.
12 апреля установили временное ограждение опасного места. Не допускались посторонние лица, охранник дежурил круглосуточно.
Сегодня, 13 апреля, ликвидацией просадки грунта занимались руководители структурных подразделений Кировского района. Место просадки завалили бетонными блоками, сейчас место провала засыпается песко-гравийной смесью.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей