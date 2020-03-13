В Башкирии в страшном пожаре погиб 70-летний мужчина

По данным спасателей, за последние двое суток произошло два пожара, причиной которых стала электропроводка.

По данным комитета, сегодня в четвертом часу ночи началось возгорание в Благовещенском районе в жилом бревенчатом доме. Среди наиболее вероятных причин называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

По мнению спасателей, проблемы с электропроводкой могли стать причиной пожара в Куюргазинском районе, где погибли три человека. Однако пока еще достоверно неизвестно.