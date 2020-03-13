В Башкирии в страшном пожаре погиб 70-летний мужчина
Подробности сообщили в госкомитете по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, за последние двое суток произошло два пожара, причиной которых стала электропроводка.
По данным комитета, сегодня в четвертом часу ночи началось возгорание в Благовещенском районе в жилом бревенчатом доме. Среди наиболее вероятных причин называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.
По мнению спасателей, проблемы с электропроводкой могли стать причиной пожара в Куюргазинском районе, где погибли три человека. Однако пока еще достоверно неизвестно.
Напомним, Медиакорсеть передавала ранее со ссылкой на следственный комитет, что по результатам проверки было принято решение возбудить уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ ).