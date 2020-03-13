Следком Башкирии сообщил подробности пожара, в котором погибли три человека

В региональном следственном комитете сообщили, что в пожаре погибли две женщины 45 и 46 лет, а также 46-летний мужчина.

Напомним, Медиакорсеть передавала, что их тела нашли в частном доме в Куюргазинском районе после тушения пожара на улице Совхозной в селе Айсуак. Возгорание началось накануне днем. На момент приезда спасателей, огонь распространился на площади 20 квадратных метров.