Следком Башкирии сообщил подробности пожара, в котором погибли три человека
Вчера, 11:37ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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По результатам доследственной проверки по факту пожара решено возбудить уголовное дело.
В региональном следственном комитете сообщили, что в пожаре погибли две женщины 45 и 46 лет, а также 46-летний мужчина.
Напомним, Медиакорсеть передавала, что их тела нашли в частном доме в Куюргазинском районе после тушения пожара на улице Совхозной в селе Айсуак. Возгорание началось накануне днем. На момент приезда спасателей, огонь распространился на площади 20 квадратных метров.
Следователи работали на месте происшествия вчера уже после тушения пожара. По результатам доследственной проверки сотрудниками ведомства было принято решение возбудить уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ ).
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