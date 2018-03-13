В Уфе задержали подозреваемых в серии краж элитных внедорожников

- Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали четверых подозреваемых в кражах автомобилей в Уфе, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники с помощью автосканеров проникали в салоны машин, запускали двигатели и скрывались с места преступления на похищенных автомобилях. Затем их прятали в заранее арендованных гаражах, где у машин должны были изменить идентификационные номера узлов и агрегатов. Чтобы потом можно было спокойно продать иномарки.

Оперативники изъяли рации, устройства для контроля местонахождения автомобилей, а также системы создания помех спутниковой навигации. Также они нашли две похищенные иномарки, их их вернут владельцам. Возбуждены уголовные дела по признакам кражи.