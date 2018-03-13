В Уфе юристу, обманувшему клиентов на 1,5 млн рублей, ужесточили приговор

38-летнему Алексею Захарову, который признан виновным по статьям «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» и «Мошенничество», ужесточили наказание, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2012 году Захаров узнал об осуждении уфимца к 17 годам лишения свободы за кражу и убийство, представился матери осужденного адвокатом со связями в юридических кругах Москвы и пообещал посодействовать в освобождении осужденного. За свои услуги лжеюрист потребовал 700 тысяч рублей, которые были переведены на его банковский счет.

Также виновный получил 800 тысяч рублей от знакомого, пообещав ему продать земельный участок за 1,1 миллион рублей площадью 18 соток. Получив деньги, Захаров не выполнил данных обязательств.