В Башкирии учитель-наркоман уволилась только после прокурорской проверки

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Женщину застукали в состоянии наркотического опьянения, однако увольнять не спешили.
21-летняя учительница начальных классов школы №4 в Ишимбае еще в ноябре прошлого года была задержана полицейскими, когда находилась под действием «спайса», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Суд привлек молодую учительницу к административной ответственности, однако руководство не уволило педагога. Учительница уволилась по собственному желанию только после прокурорской проверки.
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