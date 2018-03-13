В Башкирии работникам предприятия задолжали более 8 млн. рублей зарплаты

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33 работника на протяжении трех месяцев не получали зарплату полностью.
В Туймазинском районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ДО ООО КХ «Эдельвейс - Агро», сообщили в следственном комитете республики.
Более трех месяцев частично не выплачивали зарплату 33 работникам дочернего общества «Общества с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство» Эдельвейс-Агро». Сумма задолженности составила свыше восьми миллионов рублей.
Сейчас проводится экономическая ревизия деятельности предприятия и выемка документов по месту нахождения органов управления предприятием.
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