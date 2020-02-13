В Татарстане полиция ищет сбившего двух лосей водителя

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Рядом с деревней Варзи-Пельга Агрызского района Татарстана неизвестный водитель сбил двух лосей.
Об этом пишет ФедералПресс. Согласно имеющейся информации, рядом с животными были найдены осколки бампера, фар и клапанной крышки. Сотрудники правоохранительных органов уже идентифицировали автомобиль. Это внедорожник. В интересах следствия марку машины полицейские не называют.
Отмечается, что полиция ищет машину и скрывшегося водителя.
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