В Сургуте из-за пакета эвакуировали дом

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Сургуте на проспекте Мира в банке, расположенном на первом этаже, 12 февраля был обнаружен подозрительный пакет. В результате была проведена эвакуация людей, а также перекрыто движение по улице мира.
Как сообщает издание muksun.fm, на место оперативно прибыли сотрудники спецслужб.
Позднее было установлено, что тревога оказалась ложной, а сам пакет был неопасным.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей