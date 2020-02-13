В Миассе женщину за торговлю наркотиками могут отправить в тюрьму пожизненно
Вчера, 16:22ПроисшествияФото: publicdomainpictures.net
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Миассе в скором времени состоится суд против 26-летней местной жительницы. Ее подозревают в сбыте наркотических веществ в особо крупном размере.
Как сообщает издание kursdela.biz, женщина была арестована в прошлом июле. При себе у нее обнаружили два пакетика с наркотиками, общим весом около десяти граммов. Отмечается, что запрещенные вещества нарушительница планировала продать.
В результате против женщины были возбуждены сразу четыре уголовных дела. Она может получить пожизненный тюремный срок.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей