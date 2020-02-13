В Челябинске умерла пострадавшая в аварии женщина

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В Челябинске умерла женщина, которая пострадала в аварии еще в августе прошлого года: на пешеходном переходе на проспекте Гагарина в Ленинском районе ее сбил таксист.
Как сообщает kursdela.biz, пострадавшая Елена Шаламова пять месяцев находилась в реанимации. Временами состояние женщины улучшалось, в декабре 2019 года она вышла из комы.
Информацию о смерти Шаламовой подтвердил ее муж. У пары остались двое детей восьми и 10 лет.
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