В Башкирии начальника райотдела ГИБДД подкупили креслом

Уголовное дело по подозрению в получении взятки возбуждено против начальника районного отдела ГИБДД Благоварского района.

Как следует из материалов дела, история, которая легла в его основу, произошла в ноябре 2019 года. Инспекторы местного отдела ГИБДД тормознули «КамАЗ», везший цистерну с нефтепродуктом и обнаружили у него неисправность тормозной системы. Большегруз поместили на спецстоянку.

После этого хозяева автомобиля попросили начальника отдела ГИБДД разрешить забрать «КамАЗ» без устранения неисправности. Начальник согласился, но при это потребовал взамен купить ему офисное кресло по цене более 11 тысяч рублей.