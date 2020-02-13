В Башкирии мужчина напился и решил рассказать полиции о теракте
Житель Стерлитамака в пьяном угаре сообщил о ложной бомбе в подвале.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, подозреваемого уже задержали – мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Выяснилось, что 28 января житель Стерлитамака позвонил в полицию и сообщил, что в подвале многоквартирного дома по ул. Интернационалистов нашли опасный предмет, который может спровоцировать теракт. Правоохранительными органами была немедленно поднята тревога. Полицейские оцепили все здание, но ничего опасного так и не нашли, зато поняли, что мужчина был пьян.
Теперь на него возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
Ему грозит штраф от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.