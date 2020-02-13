В Башкирии мужчина напился и решил рассказать полиции о теракте

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, подозреваемого уже задержали – мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что 28 января житель Стерлитамака позвонил в полицию и сообщил, что в подвале многоквартирного дома по ул. Интернационалистов нашли опасный предмет, который может спровоцировать теракт. Правоохранительными органами была немедленно поднята тревога. Полицейские оцепили все здание, но ничего опасного так и не нашли, зато поняли, что мужчина был пьян.

Теперь на него возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.