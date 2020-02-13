Неизвестные облили краской автомобиль главы уфимского штаба Навального

Личный автомобиль руководителя штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой сегодня ночью подверглась акту вандализма. Красная Mazda CX-5 повреждена с разных сторон: следы желтой краски обнаружены на лобовом стекле, синей – на боковой поверхности.

Активистка не знает, кто мог поступить так с ее автомобилем. Она сообщила, что обратилась в полицию с требованием установить виновных.