Неизвестные облили краской автомобиль главы уфимского штаба Навального
Вчера, 14:41ПроисшествияМинзаля АскароваФото: Личная страница Лилии Чанышевой в Фейсбуке
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Личный автомобиль координатора штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой подвергся вандализму сегодня ночью.
Сюжеты: Фотофакт
Личный автомобиль руководителя штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой сегодня ночью подверглась акту вандализма. Красная Mazda CX-5 повреждена с разных сторон: следы желтой краски обнаружены на лобовом стекле, синей – на боковой поверхности.
Активистка не знает, кто мог поступить так с ее автомобилем. Она сообщила, что обратилась в полицию с требованием установить виновных.
Общий размер причиненного ущерба пока неизвестен.
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