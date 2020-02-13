На Югре мужчину лишили прав за пьяную езду на снегоходе

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На Югре Мегионский городской суд вынес постановление по делу местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения катался на снегоходе по улицам города.
Как сообщает издание muksun.fm, происшествие случилось в прошлом ноябре. Нетрезвого мужчину на снегоходе остановили патрульные ГИБДД. В результате выяснилось, что ранее нарушитель уже был осужден за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчину приговорили к обязательным работам. а также лишению прав на управление транспортом на 2,5 года.
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