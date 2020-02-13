На Югре мужчину лишили прав за пьяную езду на снегоходе

Как сообщает издание muksun.fm, происшествие случилось в прошлом ноябре. Нетрезвого мужчину на снегоходе остановили патрульные ГИБДД. В результате выяснилось, что ранее нарушитель уже был осужден за вождение в состоянии алкогольного опьянения.