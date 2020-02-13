На юго-западе Монголии произошло землетрясение

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Толчки магнитудой 6,2 были зарегистрированы в Монголии.
О землетрясении сообщили геофизики РАН, работающие на Алтае. Как сообщает RT, координаты эпицентра толчков 45,22 градуса северной широты и 97,52 градуса восточной долготы.
Сообщений о разрушениях на данный момент не поступало.
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