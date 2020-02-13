Аэропорт Усинска вновь начал работу после аварийной посадки самолета Utair

Во время аварийной посадки самолета компании Utair на его борту находились 88 пассажиров и шесть членов экипажа. Лайнер ударился хвостом об землю, а затем - остановился на взлетно-посадочной полосе. Никто не пострадал. Однако было принято решение о закрытии аэропорта.