Аэропорт Усинска вновь начал работу после аварийной посадки самолета Utair
Аэропорт города Усинска в Республике Коми 13 февраля возобновил свою работу после закрытия в связи с жесткой посадкой лайнера компании Utair.
Инцидент произошел в воскресенье, 9 февраля, сообщает газета «Известия».
Первый борт из Уфы приземлился в аэропорту утром в четверг.
Во время аварийной посадки самолета компании Utair на его борту находились 88 пассажиров и шесть членов экипажа. Лайнер ударился хвостом об землю, а затем - остановился на взлетно-посадочной полосе. Никто не пострадал. Однако было принято решение о закрытии аэропорта.
Представители авиакомпании отметили, что жесткая посадка произошла из-за подлома основных стоек шасси. Кроме этого, произошел сбой в системе наведения на взлетно-посадочную полосу. Благодаря грамотной и слаженной работе экипажа, лайнер вскоре был остановлен.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту аварийного приземления лайнера. Начата прокурорская проверка.