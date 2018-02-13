В Уфе задержали подозреваемых в нападении на корреспондента ТАСС

Сотрудники МВД Башкирии установили личности двух подозреваемых в нападении на журналиста агентства ТАСС Наиля Шахвалиева. Ими оказались жители Кармаскалинского района и города Белебей, один из задержанных ранее был судим за угон.

- В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои», - сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Инцидент, в котором пострадал Наиль Шахвалиев, произошёл третьего февраля на улице Крупской в Уфе. Как сообщал сам журналист, двое молодых людей попросили прикурить, получив отказ, они набросились на него с кулаками. После потасовки Шахвалиев обратился за помощью в одну из больниц города, после чего написал заявление в полицию.