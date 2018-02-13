В Башкирии организация заплатит 280 тысяч рублей за смерть монтажника

Монтажник технологических трубопроводов ООО «Хаммель» скончался вследствие несчастного случая на территории Салаватского химического завода, сообщили в пресс-службе гострудинспекции республики.

Прокладывая технологический трубопровод по межсекционной эстакаде, монтажник упал с высоты восьми метров и получил травмы, не совместимые с жизнью. Несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ и игнорирования работником средств индивидуальной защиты.