В Башкирии организация заплатит 280 тысяч рублей за смерть монтажника
Сегодня, 12:07ПроисшествияЗлата Зукович
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Мужчина упал с восьмиметровой высоты при прокладке трубопровода.
Монтажник технологических трубопроводов ООО «Хаммель» скончался вследствие несчастного случая на территории Салаватского химического завода, сообщили в пресс-службе гострудинспекции республики.
Прокладывая технологический трубопровод по межсекционной эстакаде, монтажник упал с высоты восьми метров и получил травмы, не совместимые с жизнью. Несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ и игнорирования работником средств индивидуальной защиты.
Виновных привлекли к ответственности и выписали штраф на сумму более 280 тысяч рублей.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан"
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