В Башкирии мужчину осудили на 8 лет за смерть его знакомого после драки
Сегодня, 12:05ПроисшествияЗлата Зукович
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Потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.
28-летний житель Белебея осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
6 сентября прошлого года около 23:00 нетрезвый обвиняемый встретил на улице знакомого, который предложил ему устроить застолье. Через некоторое начался конфликт, в ходе которого потерпевший ударил мужчину кулаком в челюсть. В ответ обвиняемый ударил обидчика кулаком по голове не менее 15 раз. Успокоившись, мужчины вместе вышли в подъезд и разошлись по домам. После потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.
Суд признал нападавшего виновным и назначил наказание сроком на восемь лет лишения свободы.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан"
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