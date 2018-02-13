В Башкирии мужчину осудили на 8 лет за смерть его знакомого после драки

6 сентября прошлого года около 23:00 нетрезвый обвиняемый встретил на улице знакомого, который предложил ему устроить застолье. Через некоторое начался конфликт, в ходе которого потерпевший ударил мужчину кулаком в челюсть. В ответ обвиняемый ударил обидчика кулаком по голове не менее 15 раз. Успокоившись, мужчины вместе вышли в подъезд и разошлись по домам. После потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.