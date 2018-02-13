В Башкирии 29-летний мужчина забил до смерти собутыльника

Конфликт возник после того, как молодого человека попросили покинуть дом, в котором проходило застолье.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела 59-летнего жителя деревни Новонагаево Краснокамского района Башкирии. Подозреваемым по делу стал 29-летний местный житель, как он сам рассказал после задержания, вместе с погибшим они распивали спиртные напитки.

- После требования хозяина покинуть его дом, мужчина угрожая топором нанес погибшему множественные телесные повреждения руками и ногами в области головы и груди, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Дело возбуждено по статье 111 уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), в случае если подозреваемого признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.