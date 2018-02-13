На крупной судоверфи в Индии произошел пожар: 5 человек погибли

Из-за взрыва на одной из крупнейших судоверфей в городе Кочин (Индия, штат Керала) погибло пять человек, не меньше 11 получили ранения.

Как написала газета «Известия», возгорание случилось при проведении ремонтных работ на нефтяной платформе. Сообщается, что площадка принадлежит государственной компании Индии Oil and Natural Gas Corp (ONGC). Раненых доставили в находящиеся рядом медучреждения. На месте инцидента работают специалисты спасательных служб. Обстоятельства ЧП устанавливаются. Напомним, Кочинская судоверфь является ведущим судостроительным и ремонтным предприятием страны. На этом месте возводится первый индийский легкий авианосец INS Vikrant.