В Башкирии сожители расчленили родственника топором и спрятали останки в подполе дома

В Гафурийском районе Башкирии сотрудники Следкома установили подозреваемую в убийстве мужчины, который считался без вести пропавшим. Подробности рассказали в пресс-службе республиканского ведомства.

6 января в полицию поступило заявление об исчезновении 53-летнего мужчины, который ещё 1 числа ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Сотрудники выяснили, что в последний раз его видели, когда он отправился к родственнику в село Имендяшево Гафурийского района. Однако последний и его сожительница отрицали, что встречались с пропавшим. Когда сотрудники провели осмотр дома, в подполье они обнаружили мешки с останками пропавшего мужчины и только тогда его родственники рассказали о случившемся. По версии следствия, 1 января потерпевший выпивал в гостях у родственника и его сожительницы. Во время застолья хозяева и гость поссорились, после чего конфликт перерос в драку. Тогда женщина ударила потерпевшего ножом в шею несколько раз. От полученных ран он скончался. Через несколько дней хозяин дома расчленин тело топором и спрятал в погребе, но вот избавиться от останков преступники не успели. На женщину заведено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время она задержана. Действиям сожителя также дадут правовую оценку за укрывательство особо тяжкого преступления. Напомним, ранее житель Нефтекамска зарезал своего брата. Чтобы скрыть преступление, мужчина решил расчленить погибшего. Однако, когда он отделил голову от туловища, домой вернулся отец. Он вызвал и вызвал полицию. При этом подозреваемый пытался скрыться, но позже его удалось задержать при попытке уехать из города на попутке.

