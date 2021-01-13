В Башкирии сожители расчленили родственника топором и спрятали останки в подполе дома

6 января в полицию поступило заявление об исчезновении 53-летнего мужчины, который ещё 1 числа ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Сотрудники выяснили, что в последний раз его видели, когда он отправился к родственнику в село Имендяшево Гафурийского района. Однако последний и его сожительница отрицали, что встречались с пропавшим. Когда сотрудники провели осмотр дома, в подполье они обнаружили мешки с останками пропавшего мужчины и только тогда его родственники рассказали о случившемся.