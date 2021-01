В Башкирии скончался актер драматического театра Риза Магадеев

В Башкирии ушел из жизни актер Салаватского башкирского театра, народный артист республики Риза Магадеев. О его смерти сообщили коллеги в социальных сетях.

Талантливому актеру было 48 лет. Причина смерти в сообщении не уточняется. Прощание с актером состоится сегодня в 12:00 на сцене Салаватского театра. Риза Магадеев родился 13 марта 1972 года в деревне Ибраево Ишимбайского района. После окончания театрального факультета Уфимского государственного института искусств в 1993 году работал в труппе Салаватского государственного башкирского драматического театра. Ему присвоили звание «Заслуженного артиста» в 2003 году, тогда он был признан лучшим актером года. В 2010 году удостоен звания «Народный артист РБ».

