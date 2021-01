Канадский игроман убил всю семью, не желая учиться

Канадский геймер, который играл вместо учебы, убил свою семью, чтобы не раскрылась его тайна.

Как сообщает iz.ru, 23-летний уроженец Бангладеш Менхаз Заман, семья которого поселилась в канадском городе Маркхем, не хотел признаться родителям в том, что вместо учебы на инженера все это время целыми днями играл в компьютерные игры. Когда он не сумел поступить в университет, начал было учиться в местном колледже, но затем и оттуда был отчислен за плохую учебу. Несколько лет он ездил из дома каждый день с ноутбуком «на учебу» и возвращался поздно вечером. За сутки до церемонии получения диплома он решил, что убьет своих родных, лишь бы те не узнали правду. Сначала около трех часов дня он убил оставшуюся одну дома свою мать. Затем, по очереди, бабушку, сестру, отца, которые возвращались домой. Покончив с семьей, игроман рассказал о произошедшем своим друзьям по интернету. Сперва они не поверили ему, но когда он прислал им селфи с мертвыми телами и окровавленным ножом, его партнеры по онлайн-игре рассказали об этом полицейским. Полицейские арестовали его дома следующим утром, где все это время находились тела убитых. Молодой мужчина всю свою оставшуюся жизнь должен будет провести за решеткой.

