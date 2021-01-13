Канадский игроман убил всю семью, не желая учиться

Как сообщает iz.ru, 23-летний уроженец Бангладеш Менхаз Заман, семья которого поселилась в канадском городе Маркхем, не хотел признаться родителям в том, что вместо учебы на инженера все это время целыми днями играл в компьютерные игры. Когда он не сумел поступить в университет, начал было учиться в местном колледже, но затем и оттуда был отчислен за плохую учебу. Несколько лет он ездил из дома каждый день с ноутбуком «на учебу» и возвращался поздно вечером.