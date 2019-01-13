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В двух смертельных ДТП в Башкирии погибли три человека, пострадали трое детей
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В двух смертельных ДТП в Башкирии погибли три человека, пострадали трое детей

13 января, 10:57ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Пресс-служба УГИБДД по РБ
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