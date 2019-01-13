В двух смертельных ДТП в Башкирии погибли три человека, пострадали трое детей

Накануне, 12 января, на дорогах Башкирии произошли несколько серьезных ДТП с человеческими жертвами. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ.

Примерно в шесть часов вечера на автодороге Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы, в районе деревни Николаевка, столкнулись сразу три машины.

По данным ГИБДД, сначала практически в лобовую врезались автомобили «Лада Калина» и «Huindai Solaris», в которую, в свою очередь, въехала следовавшая в попутном направлении «Toyota Corolla».

Как отметили в Госавтоинспекции, удар был настолько сильным, что «Huindai Solaris» даже вылетела с дороги.

В результате аварии водитель и пассажир «Калины» скончались на месте. Водитель и трое пассажиров корейской легковушки были госпитализированы. Среди пострадавших есть двое маленьких детей.

В соцсетях местные жители поделились информацией, что детей доставили в травматологическое отделение. Возможно, им понадобятся операции. Самому младшему пострадавшему ребенку всего шесть лет.

Еще одно ДТП со смертельным исходом случилось вчера в Стерлитамаке, на улице Бабушкина.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля «ВАЗ-2111» не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб. В итоге погибла пассажирка, сидевшая на заднем сиденье. ЕЕ годовалый ребенок госпитализирован с травмами. Водитель с тяжелыми травмами также доставлен в больницу.