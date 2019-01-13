В Башкирии преступник расстрелял целую семью

Убийство семьи случилось сегодня ночью, 13 января. По предварительным данным, местный житель, находящийся в состоянии опьянения, ворвался в дом в одном из сел Учалинского района Башкирии, где открыл прицельную стрельбу по жильцам дома. В результате погибли муж и жена, местные жители. У них остались двое детей 3 и 5 лет.