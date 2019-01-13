В Башкирии преступник расстрелял целую семью
Также был убит сотрудник полиции.
Убийство семьи случилось сегодня ночью, 13 января. По предварительным данным, местный житель, находящийся в состоянии опьянения, ворвался в дом в одном из сел Учалинского района Башкирии, где открыл прицельную стрельбу по жильцам дома. В результате погибли муж и жена, местные жители. У них остались двое детей 3 и 5 лет.
Семья, по предварительной информации, занимался организацией и проведением праздников. Были тамадами, другими словами.
Также пока по неподтвержденной информации был убит местный участковый полиции.
Также по предварительной информации убийца, местный таксист, мог после произошедшего покончить с собой.
Информация уточняется и дополняется. «Медиакорсеть» следит за развитием событий.
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