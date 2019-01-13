Трагедия в Башкирии: Супруги, на которых напал стрелок, известны как творческие люди

- Зариф Хилажев - обладатель гран-при конкурса «Байык», Гульсия Хилажева - лауреат фестиваля «Башкорт йыры». И вот трагический случай, точнее пьяный сосед, который всю ночь гулял в кафе и, возвращаясь домой, напал на свою жену. Она, ища защиты, побежала к соседям. Он - за ней уже с ружьём. Застрелил соседку Хилажеву Гульсию, её муж сейчас в реанимации. У них остались двое детей 3 и 5 лет, - написала Рита. - На душе очень больно и обидно! Почему из за пьянства других страдают невинные люди??? Откуда у психологически неустойчивого человека в доме ружье? Может быть, пора, наконец-то не на словах, а на деле начинать бороться с пьянством! В нашей республике действительно пора создавать комиссии по борьбе с алкоголизмом! Сегодня, отдавая дань моде, многие руководители в соцсетях пишут отчёты о своей проделанной работе!! Но ни один отчёт нас не спасёт от бед, если мы забудем про моральные стороны жизни общества! Приношу свои соболезнования семьям погибших