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Трагедия в Башкирии: Супруги, на которых напал стрелок, известны как творческие люди
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Трагедия в Башкирии: Супруги, на которых напал стрелок, известны как творческие люди

13 января, 20:18ПроисшествияТатьяна МайороваФото: соцсети
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