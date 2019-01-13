Трагедия в Башкирии: Супруги, на которых напал стрелок, известны как творческие люди
Женщина погибла, а ее муж находится в реанимации.
Соседи стрелка, который минувшей ночью убил в Учалинском районе нескольких человек, включая свою жену, а потом покончил с собой, были известными и очень творческими людьми. Об этом на своей странице в соцсети рассказала телеведущая Рита Уметбаева.
- Зариф Хилажев - обладатель гран-при конкурса «Байык», Гульсия Хилажева - лауреат фестиваля «Башкорт йыры». И вот трагический случай, точнее пьяный сосед, который всю ночь гулял в кафе и, возвращаясь домой, напал на свою жену. Она, ища защиты, побежала к соседям. Он - за ней уже с ружьём. Застрелил соседку Хилажеву Гульсию, её муж сейчас в реанимации. У них остались двое детей 3 и 5 лет, - написала Рита. - На душе очень больно и обидно! Почему из за пьянства других страдают невинные люди??? Откуда у психологически неустойчивого человека в доме ружье? Может быть, пора, наконец-то не на словах, а на деле начинать бороться с пьянством! В нашей республике действительно пора создавать комиссии по борьбе с алкоголизмом! Сегодня, отдавая дань моде, многие руководители в соцсетях пишут отчёты о своей проделанной работе!! Но ни один отчёт нас не спасёт от бед, если мы забудем про моральные стороны жизни общества! Приношу свои соболезнования семьям погибших
Напомним, после расстрела семьи Хилажевых жена стрелка устремилась к другому соседу - бывшему сотруднику полиции. Который также был застрелен ее мужем. Озверевший стрелок посадил жену в машину и увез в неизвестном направлении. В итоге он убил жену и сам застрелился. У них также дети остались.
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