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Массовое убийство в Башкирии: Стрелок убил жену и покончил с собой
Сюжеты:
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Массовое убийство в Башкирии: Стрелок убил жену и покончил с собой

13 января, 14:05ПроисшествияМарат ГареевФото: соцсети
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