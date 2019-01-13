Массовое убийство в Башкирии: Стрелок убил жену и покончил с собой

Стали известны некоторые подробности чудовищного преступления, случившегося сегодня, 13 января, рано утром в одном из сел Учалинского района Башкирии. По предварительным данным, местный 34-летний житель поссорился с супругой. После этого он направился к соседям и открыл по ним стрельбу из оружия (предварительно – охотничье многозарядное).

Среди соседей двое мужчин и женщина получили огнестрельные ранения. В результате один из мужчин, местный полицейский, и женщина погибли.

Подозреваемого стрелка объявили в розыск. Им, по нашей информации, стал местный 34-летний житель Артур Ибрагимов. Он был вооружен как раз 5-ти зарядным ружьем.

По сообщению республиканского МВД, на территории села, где все произошло, были найдены тела подозреваемого и его жены. По предварительным данным, мужчина убил сначала супругу, потом покончил с собой.

- На место происшествия выехал министр внутренних дел по Башкирии Роман Деев. Устанавливаются обстоятельства происшествия, – прокомментировали нам в пресс-службе МВД по Башкирии.