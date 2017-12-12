В сквере Уфы вандалы повалили сосну и срубили ее верхушку

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В сквере осталась лишь её нижняя часть.
В Калининском районе Уфы из нового строящегося сквера в Инорсе вандалы срубили одну из новогодних сосен, сообщили в пресс-службе администрации города. Злоумышленники повалили сосну, чтобы отпилить ее верхнюю часть и забрать домой. Теперь в сквере лежит только нижняя часть того, что осталось от сосны.
Напомним, по факту вандализма нарушителям может грозить крупный штраф, арест до трех месяцев или исправительные работы. Ранее мы писали о вандалах, сломавших скульптуры в парке Якутова.
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