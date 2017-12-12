В сквере Уфы вандалы повалили сосну и срубили ее верхушку

В сквере осталась лишь её нижняя часть.

В Калининском районе Уфы из нового строящегося сквера в Инорсе вандалы срубили одну из новогодних сосен, сообщили в пресс-службе администрации города. Злоумышленники повалили сосну, чтобы отпилить ее верхнюю часть и забрать домой. Теперь в сквере лежит только нижняя часть того, что осталось от сосны.